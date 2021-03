D’Aversa pensa già alla Fiorentina: “E’ un rammarico portare a casa zero punti, a Firenze con più convinzione”

Il Parma, che domenica sarà ospite della Fiorentina, ha dato del filo da torcere all’Inter capolista ed è uscito dal campo a testa alta nonostante il 2-1 subito. A fine partita, il tecnico Roberto D’Aversa ha parlato così a Sky Sport: “Abbiamo finito nella loro metà campo, sicuramente non abbiamo sfigurato contro la prima in classifica. Il rammarico è nei due gol, nel primo hanno sfruttato un errore nostro, nel secondo un errore di concetto dove ci siamo andati ad imbottigliare e sappiamo che sono bravi a ripartire. Abbiamo riaperto la partita, aumentato il potenziale offensivo, ma non è bastato”.

Continua così D’Aversa: “E’ un rammarico tornare a casa con zero punti dopo una prestazione del genere. Ma ci farà approcciare alla gara con la Fiorentina con più convinzione nei nostri mezzi. Ma commettiamo troppi errori che stanno condizionando la posizione di classifica. La qualità c’è, dobbiamo essere più concreti, su tutto. Fisicamente stiamo crescendo e facendo bene, ma le partite sono sempre meno”.