D’Aversa: “La Fiorentina era in difficoltà e dovevamo “uccidere” il match”

Il tecnico del Parma D’Aversa ha parlato così in conferenza stampa al termine del match del Franchi: “Nonostante gli errori commessi, siamo stati bravi a ribaltare la partita. Siamo andati sotto nonostante il fatto che la partita la stavamo facendo noi. Credo che nel calcio, quando la squadra avversaria è in difficoltà devi avere la determinazione di ucciderli sportivamente parlando. Gli ultimi tre minuti non siamo andati bene. Stiamo subendo molti gol perchè ce li facciamo da soli. Potevamo portare a casa 3 punti. Evidentemente ancora non siamo così bravi”.