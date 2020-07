David Carmo, il nuovo nome per la difesa della Fiorentina

L’obiettivo in campionato è quello di prendere le distanze in maniera decisa dalla zona calda, intanto, secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, la Fiorentina lavora sul mercato per rinforzare la rosa per il prossimo anno. In questo senso gli occhi del club viola si sono posati su David Carmo, centrale classe 1999 di proprietà del Braga. Sedici partite in questa stagione in Portogallo: è lui l’obiettivo della difesa viola, a maggior ragione se Pezzella dovesse lasciare Firenze. Su Carmo c’è anche l’interesse del Cagliari, mentre il Napoli pensa al capitano della Fiorentina come eventuale sostituto di Koulibaly.

