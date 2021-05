E’ il giorno della sentenza per quanto riguarda il processo aperto a seguito della morte dell’ex capitano della Fiorentina, Davide Astori.

Il legale della società viola, Nino D’Avirro, ha spiegato i motivi per cui il club è presente in aula: “Come sempre detto, la Fiorentina è presente perché ha un dovere morale nei confronti di Astori e dei suoi parenti. I viola non sono mai stati parte di questo processo, ma vogliono dimostrare la loro vicinanza alla famiglia”.