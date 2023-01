DAZN continua ad aumentare i prezzi: stangata per i nuovi abbonati

Incredibile ma vero, per vedere le partite della Fiorentina bisognerà spendere ancora di più. L’emittente streaming DAZN, in possesso dei diritti della Serie A, ha infatti aumentato ulteriormente il prezzo dei propri piani di abbonamento. Un solo mese del piano standard, ad esempio, costerà 39,99 euro, ovvero 10 euro in più rispetto a prima. Per non parlare dell’abbonamento plus, quello che permette la visione su quattro dispositivi in contemporanea: per chi sottoscrive un abbonamento annuale l’aumento sarà di 5 euro al mese, mentre chi sceglierà di pagare mese per mese andrà incontro ad un aumento addirittura di 15 euro (54,99 euro al mese). Da specificare che tali aumenti valgono solo per i nuovi abbonati, mentre chi è già cliente (anche se ha messo in pausa l’abbonamento durante i Mondiali) continuerà a pagare la stessa cifra.