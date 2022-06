DAZN svela i prezzi per la prossima stagione. Dieci euro in più per la doppia utenza, ecco tutti i dettagli

L’emittente streaming DAZN ha svelato i prezzi per quanto riguarda la stagione 2022/23. Fa discutere l’introduzione di un nuovo criterio, che concerne la possibilità di vedere gli eventi sportivi su due dispositivi diversi.

Il profilo “standard” costa 29,99 € al mese, esattamente come qualunque tipo di abbonamento a DAZN sottoscritto fino a questa stagione. Con questo abbonamento, sarà possibile assistere agli eventi con il proprio dispositivo. Non è possibile condividere il profilo con altri e non sarà possibile neanche utilizzare due dispositivi in contemporanea nella stessa casa. Almeno, non con questo tipo di abbonamento.

Per questi casi, infatti, DAZN ha introdotto il profilo “premium”: al costo di 39,99 € al mese (10 € in più rispetto al profilo standard), sarà possibile guardare gli eventi sportivi con due dispositivi, anche in contemporanea, nello stesso nucleo domestico. Ciò non è possibile senza questo tipo di cifra pagata.