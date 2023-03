Dazn vuole continuare insieme alla Serie A: “Siamo pronti all’asta per i diritti dei prossimi cinque anni. Juve in B? L’assetto attuale della Serie A è il migliore”

Stefano Azzi, CEO di Dazn Italia, ha parlato al Sole 24 Ore del prossimo bando per l’assegnazione dei diritti tv della Serie A e non solo. Sentite cosa ha detto:

“Siamo pronti a giocare la nostra partita per i diritti della Serie A per i prossimi cinque anni. L’importante è migliorare il prodotto come experience, cosa assolutamente possibile. Giocheremo la nostra partita al meglio per i prossimi diritti del massimo campionato italiano, perché i dati confermano l’appetibilità del campionato italiano“.

Poi si è espresso sulla possibilità che la Juventus possa essere retrocessa in Serie B: “L’audience che gira attorno a questa squadra è molto alto, ma secondo me l’assetto migliore della Serie A è quello attuale“.