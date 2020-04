De Biasi garantisce per la Fiorentina: “Kumbulla é un affare”

Grande conoscitore del calcio albanese, per via della sua militanza, ricca di soddisfazioni, alla guida delle “Aquile” rossonere tra 2011 e 2017, Gianni De Biasi, ex tecnico del Torino e della nazionale albanese, ai microfoni di Tuttosport, spende belle parole per Marash Kumbulla, difensore talentuoso emerso dalla rosa dell’Hellas Verona e obiettivo di mercato di Pradè. “Kumbulla è un affare. È un bravo ragazzo, ha enorme fisicità, e sa giocare ovunque”. In tanti sono rimasti ben impressionati dal difensore classe ’00. Nonostante la giovane età si è imposto con personalità nel corso del campionato ancora in corso La Fiorentina dovrà provare fino in alla fine l’affondo decisivo per accaparrarselo.