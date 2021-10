De Biasi: “Vlahovic mi sembra un bravo ragazzo, non si farà condizionare dalla situazione. Può fare bene ovunque”

Il ct dell’Azerbaijan Gianni De Biasi ha parlato a Radio Bruno Toscana all’indomani della partita contro la Serbia di Vlahovic: “Sull’1-1 ci avevo sperato, poi ovviamente è venuta fuori la superiorità della Serbia. Vlahovic sembra che abbia 30 anni per la forza e per l’esperienza che mette in campo. E’ dirompente quando si scontra con l’avversario, e molto difficile da marcare. Ieri ha segnato dei gol da opportunista”.

E poi ha aggiunto: “Vlahovic è coinvolto in una situazione mediatica difficile, ma mi sembra un ragazzo per bene e capace di sostenerla. Oggi i giocatori non si legano più, soprattutto quando arrivano sirene di club importanti. Se il ragazzo ha in testa grandi sogni, farà bene ovunque andrà perché poi le qualità ci sono tutte. Poi ovviamente capisco il rammarico di società e tifosi, che perdono un giocatore importante”.