De Gea non rinnova e per la Fiorentina è una pessima notizia: lo United piomba su Onana e l’Inter si tutela con Vicario

L’anno scorso le richieste dell’Empoli furono considerate eccessive, e si preferì puntare sul prestito di Gollini. Un’estate dopo il nome di Guglielmo Vicario torna prepotentemente di moda in casa Fiorentina, ma con due differenze: una valutazione più che raddoppiata e una concorrenza alquanto complicata rappresentata dall’Inter.

I nerazzurri infatti considerano Vicario la prima alternativa ad Onana e se fino a qualche giorno fa la partenza del camerunese sembrava difficile, oggi la situazione è radicalmente cambiata. Alla corte del portiere ex Ajax non c’è più il Chelsea, deciso a puntare su Kepa, bensì il Manchester United.

Secondo il Manchester Evening News, infatti, i Red Devils si sono rassegnati a perdere a zero De Gea che non ha rinnovato il proprio contratto in scadenza il 30 giugno. Per sostituirlo, l’allenatore Erik ten Hag vorrebbe proprio Onana con cui ha già lavorato ai tempi dell’Ajax. Se tale richiesta, come sembra, verrà soddisfatta, l’Inter andrà subito all’assalto di Vicario infrangendo sul nascere le speranze della Fiorentina.