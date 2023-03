De Laurentiis all’attacco del sistema calcio europeo: “Ma chi vuole farla la Conference League”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervenuto su Radio 24 nella trasmissione Tutti Convocati, ha parlato del format delle competizioni europee, non tralasciando critiche per le altre Coppe (una delle quali cui partecipa anche la Fiorentina):

“Il calcio è seguito da 28 milioni di tifosi in Italia, figuriamoci nel mondo. Mi fa ridere quando mi danno del visionario, poi vedo che tutti gli altri continuano a vivere meschinamente una condizione schiava del passato, fatta di Federcalcio, Leghe, Uefa e compagnia bella. Siamo responsabili dell’allontanamento delle giovani generazioni”.

Poi rincara la dose: “Il calcio è vecchio, non si è mai rinnovato. In Europa siamo ancora alla Champions, all’Europa League e alla Conference. Ma chi vuole farla la Conference League? Vale anche per l’Europa League, ma nessuno vuole rendersene conto”.