De Laurentiis e i complimenti a Italiano per il suo gioco. Il retroscena che avrebbe potuto cambiare le sorti della panchina viola

L’edizione odierna de Il Mattino riferisce di un retroscena che ha visto coinvolti nello scorso campionato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano quando era sulla panchina dello Spezia.

Il quotidiano mette così in evidenzia l’incontro tra i due: “De Laurentiis gli fece i complimenti il 6 gennaio scorso, a fine a partita negli spogliatoi del Maradona dopo la vittoria dello Spezia per 2-1 sul Napoli e poi pensò anche a lui, a Vincenzo Italiano, per il dopo Gattuso sulla panchina azzurra, gli piaceva molto il suo tipo di calcio”.

E invece l’ex tecnico dello Spezia, che ha iniziato quest’estate l’avventura sulla panchina viola dopo la separazione tra Gattuso e la Fiorentina, affronterà oggi il Napoli da avversario al ‘Franchi’.