De Laurentiis: “Faremo una grande festa contro la Fiorentina”

Domenica prossima la Fiorentina scenderà in campo contro il Napoli che si è laureato matematicamente campione d’Italia giusto ieri sera con il pareggio ottenuto ad Udine.

E il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha invitato i tifosi azzurri ad essere presenti allo stadio Diego Armando Maradona in occasione del prossimo match contro i viola: “Mi avevate chiesto di vincere – ha detto – e l’abbiamo fatto. Ora godiamoci questa vittoria e venite tutti domenica allo stadio con la Fiorentina per fare una grande festa”.

Una grande festa alla quale non parteciperanno però i tifosi gigliati, che hanno già annunciato che diserteranno questa trasferta per vari motivi, a cominciare dal prezzo dei biglietti (40 euro per il settore ospiti) per arrivare alle condizioni a cui sono sottoposti i sostenitori delle altre squadre quando entrano all’ex San Paolo.