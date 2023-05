De Laurentiis: “I festeggiamenti che avevamo preparato verranno proposti contro la Fiorentina”. Maradona esaurito…tranne nel settore viola

La partita tra Napoli e Fiorentina, in programma nel prossimo fine settimana, verrà giocata in uno stadio, il Diego Armando Maradona, che sarà completamente esaurito. Tutti i biglietti sono stati venduti, ad eccezione di quelli riservati ai tifosi viola che non saranno tantissimi nella circostanza, anche perché la trasferta è tutt’altro che agevole e anche il costo (40 euro) è davvero esagerato.

Intanto il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha fatto sapere che “avevamo preparato dei festeggiamenti, eravamo pronti io e Paolo Sorrentino a scendere in campo, ma purtroppo abbiamo dovuto rimandare. E’ altrettanto chiaro che la mini-festa prevista per domenica scorsa, la riproporremo contro la Fiorentina“.