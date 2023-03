De Laurentiis: “I procuratori sono un problema. Dopo due anni cominciano a spingere per la cessione dei calciatori per prendere le commissioni”

Intervenuto al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Santa Maria Capua Vetere, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato dei procuratori sposando una linea molto simile a quella del patron della Fiorentina Rocco Commisso: “Ho chiesto alla FIGC di studiare un metodo che consenta alle società di possedere la procura del calciatore, perché a mio avviso i procuratori sono un grosso problema. Dopo due anni di contratto, specialmente se ha cambiato agente e quest’ultimo non ha ancora guadagnato, il calciatore inizia a rompere le palle e il procuratore spinge per la cessione in modo da prendere le commissioni. Mino Raiola, pace all’anima sua, guadagnava 30-50 milioni sulle spalle dei club con le commissioni”.