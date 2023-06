De Laurentiis sogna di strappare il ct alla Nazionale (e così lascerebbe perdere Italiano)

E’ il momento del casting in casa Napoli per scegliere il prossimo allenatore: esaurito il ciclo Spalletti, le candidature per De Laurentiis sono varie. Tra queste ce n’è una nuova, sottolineata dal Corriere dello Sport: si tratta addirittura del ct Roberto Mancini. Il presidente azzurro ha contattato il ct al telefono per informarlo ed è chiaro che in caso di accensione dell’affare, l’opzione Italiano decadrebbe, per la serenità anche della Fiorentina.