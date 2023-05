De Laurentiis sonda il terreno per il post Spalletti al Napoli: piace anche Italiano, ma la Fiorentina…

Come scrive La Gazzetta dello Sport in edicola stamani, per Aurelio De Laurentiis è tempo di casting per trovare il prossimo allenatore del Napoli. Il futuro di Spalletti infatti sembra essere in bilico dopo la splendida stagione che ha portato al terzo scudetto partenopeo. Per non farsi trovare impreparato al prossimo anno, il presidente azzurro ha già iniziato a sondare il terreno per qualche nome in attesa di sciogliere il nodo sul futuro del suo tecnico.

Tra i profili che piacciono c’è anche quello di Vincenzo Italiano, che adesso però è concentrato insieme alla sua Fiorentina a concludere la stagione al meglio con due finali da giocare. Anche secondo come andranno queste gare, il Napoli capirà disponibilità e fattibilità di una possibile operazione. Non c’è solo l’allenatore viola sul taccuino: Benitez, Gasperini e De Zerbi, fino ad arrivare a Conte, i nomi in ballo sono tuttora tanti.