De Laurentiis: “Vedrete che festa contro la Fiorentina, sarà incredibile. Vendere Osimhen? Giammai”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli fresco vincitore dello Scudetto, ha parlato a Rai 1 in vista dei festeggiamenti in occasione della prossima gara contro la Fiorentina: “Stanno festeggiando da almeno un mese i napoletani… Ne abbiamo fatto quasi un’abitudine, ma ora vedrete cosa succederà nella festa di domenica contro la Fiorentina, sarà una festa incredibile. Le feste non finiranno mai”.

E alla domanda se venderà in estate il centravanti del Napoli e capocannoniere della Serie A Victor Osimhen risponde: “No, giammai”.