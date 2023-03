De Magistris: “I tifosi della Fiorentina non si possono discutere: lo stadio è pieno quando la squadra vince e quando perde. Da Commisso mi sarei aspettato di più, ma sullo stadio…”

L’ex pallanuotista e grande tifoso della Fiorentina Gianni De Magistris ha parlato a Radio Bruno Toscana della situazione in casa viola. Ecco le sue parole: “Vincere contro il Milan? Lo spero vivamente anche io, può essere. Tutto è possibile. Viola Park? Spero accompagni il risultato sportivo del futuro, magari tra cinque o sei anni. Dal presidente, comunque, mi sarei aspettato i risultati nell’immediato, come Commisso stesso aveva detto”.

Sulle parole di Commisso degli ultimi giorni: “Rimanendo in tema soldi, quello che dice può anche essere condivisibile: è tutto un equilibrio tra domanda e offerta. Sul sostegno del tifo viola, non si può discutere: quando la Fiorentina vince lo stadio è pieno, quando perde è pieno comunque. Stadio? Non sarà mai quello che voleva Commisso: sarà una buona restaurazione, non di più. In generale, mi vien da ridere se penso a tutti i limiti incontrati nella ristrutturazione”.