De Magistris: “Italiano cambia troppo spesso la formazione: dopo il Portogallo avrebbe dovuto rimettere gli stessi. E non si può sentire il discorso che i suoi giocatori non sono in grado di giocare ogni tre giorni”

L’ex campione della pallanuoto, Gianni De Magistris, ha fatto una riflessione sulle parole di Vincenzo Italiano alla vigilia del match contro il Braga. Sentite cosa pensa dei giocatori della Fiorentina:

“Io ne sono convinto da tempo: Italiano fa troppi cambi di formazione. Quando un attaccante fa gol deve rigiocare la partita subito successiva. Dopo la vittoria in Portogallo dovevano rigiocare gli stessi. E poi fatemi dire una cosa: Italiano non può dire che i suoi giocatori non sono in grado di disputare tre partite in una settimana. In NBA giocano tutti i giorni, il calcio sarà diverso ma le parole di Italiano non si possono sentire da uno sportivo come me. Se non ce la fanno a giocare ogni tre giorni, che cambino mestiere“.