De Magistris: “Jovic è un cavallo, ma va fatto giocare in un’altra maniera. Biraghi o Terzic? Alternarli è la soluzione migliore”

L’ex pallanuotista e tifoso della Fiorentina Gianni De Magistris ha parlato a Radio Bruno Toscana, commentando l’ultima vittoria della Viola contro il Torino e la stagione in generale: “Vero che la Fiorentina ha dovuto far fronte a tanti infortuni, ma non condivido che la squadra sia più forte di quella dell’anno scorso, anzi. In ogni caso, un club che arriva settimo e che cerca di migliorarsi deve riuscire a trovare anche sostituti di livello per eventuali infortuni“.

Su Luka Jovic: “Non ne sono un grande estimatore, ma è un cavallo: non si sposta quando provi a portarlo via fisicamente. Lui come Cabral negli ultimi minuti contro il Torino. Il problema è che il centravanti deve fare gol e, se Jovic non è un centravanti, allora va fatto giocare in un’altra maniera. Che il serbo abbia della capacità, non si discute”.

Sulla questione del terzino sinistro: “Mettere Terzic in pianta stabile ammazzerebbe il capitano della Fiorentina dal punto di vista del minutaggio. In questo senso un’alternanza più frequente sarebbe la soluzione migliore. Nella testa del mister, credo che ci sia ancora Biraghi davanti nelle gerarchie”.