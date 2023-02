De Magistris: “La Fiorentina è dei fiorentini, non di Commisso. Il presidente non può essere contento dei risultati ottenuti”

L’ex pallanuotista e tifoso della Fiorentina Gianni De Magistris ha parlato a Radio Bruno Toscana della prossima sfida, contro la Juventus: “Rimane sempre una partita importante, non si discute. C’è comunque un paradosso: fa da antipasto a una gara forse ancora più importante, quella a Braga. Rimango ancora stupito da come reagiscono ai tifosi agli addii di calciatori come Vlahovic: ormai questo è il calcio“.

Sulla proprietà viola: “La Fiorentina appartiene ai fiorentini, non a Commisso, così come non era di Della Valle o degli altri proprietari precedenti. Ovviamente lo è per fini legali, ma non certo per altro. E Commisso ora non può essere contento dei risultati ottenuti fino a qui“.