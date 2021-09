De Magistris: “La Fiorentina ha fatto un passo importantissimo vincendo contro l’Atalanta. Genoa da non sottovalutare”

Il campione della pallanuoto Gianni De Magistris, consueto ospite a Radio Bruno, ha parlato alla vigilia della dell’impegno di domani che vedrà la Fiorentina impegnata a Marassi contro il Genoa:

“La Fiorentina ha fatto un passo importantissimo vincendo contro l’Atalanta. Domani ci sarà il Genoa, squadra imprevedibile da non sottovalutare. La squadra di Italiano dovrà entrare in campo non facendosi condizionare dal risultato di Bergamo. I viola hanno una rosa nella quale figurano calciatori da rivalutare che nella scorsa stagione hanno dato 50 rispetto a 100 che ci si attendeva”.

Su Italiano, poi ha aggiunto: “L’ex Spezia è un allenatore che mi piace. E’ stato bravo a calarsi in questo ambiente non facile allenando giocatori di grande calibro a cui non era abituato. Amrabat e Callejon sono due esempi lampanti: il primo è rimasto controvoglia, ma è rientrato giocando bene, mentre il secondo si sta riscattando dopo una stagione al di sotto delle aspettative”.

Infine sulla possibilità di turnover viste le tre gare ravvicinate, De Magistris ha concluso: “Non so che strategia attuerà Italiano. Personalmente non schiererei una squadra da 100 domani per poi giocare la gara successiva con una squadra dal valore di 60. Magari penserei a mettere in campo due squadre da 80 per affrontare queste tre partite ravvicinate”.