De Magistris: “La Fiorentina non mi è piaciuta per niente, ma arrivano due gare secche in cui crederci. Stimo Italiano, ma…”

L’ex pallanuotista e grande tifoso della Fiorentina Gianni De Magistris ha parlato a Radio Bruno Toscana per commentare la sconfitta della squadra viola contro il Basilea: “Ieri la Fiorentina non mi è piaciuta per niente, non è stata brillantissima, anzi… E ci metto anche Italiano, che stimo moltissimo, ma la sua squadra ha commesso un errore grave. Non dico di accontentarsi, però sei in vantaggio 1-0: non puoi prendere gol da rinvio del portiere… Non mi sono piaciute neanche le sue parole post-partita, troppo generali”.

Ma aggiunge: “La finale di Coppa Italia non ti vede chiaramente favorita, ma è sicuramente giocabile. La gara secca tiene aperte più possibilità. A Basilea, poi, non servirà fare due gol come avrebbe previsto la vecchia regola, bensì uno solo. Detto ciò, non avresti mai dovuto lasciare il campionato”.

Infine, un commento su un calciatore viola: “Ma Jovic è entrato? Non ho in alcun modo percepito il suo contributo”.