De Magistris: “Per essere grandi, serve continuità. Mandragora ha qualità, ma se si limita al compitino…”

L’ex pallanuotista e tifoso della Fiorentina Gianni De Magistris ha parlato a Radio Bruno Toscana, in riferimento alla grande vittoria di ieri contro il Braga: “Loro non mi sono piaciuti e mi aspettavo di più, anche perché in campionato avevano battuto il Benfica per 3-0. Ma questo non significa sminuire la bella prova della Fiorentina. Empoli? Mi aspetto un match diverso: Zanetti ha un gioco consolidato e in campionato è un’altra storia. Per essere grandi, serve continuità“.

Su Mandragora: “Ha qualità, questo non è in discussione, però che le metta in mostra con più continuità. Se deve limitarsi al compitino quando scende in campo, tanto vale far giocare altri, tipo Duncan. Bianco? Me lo chiedo anche io, ma è scomparso dai radar”.