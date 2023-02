De Magistris: “Sulle motivazioni contro la Juventus, l’allenatore non deve fare nulla. Questa Fiorentina sembra la sorella povera di quella dell’anno scorso”

L’ex pallanuotista e grande tifoso della Fiorentina Gianni De Magistris ha commentato la prossima sfida tra la Viola e la Juventus. Ecco le sue parole, riportate da Radio Bruno Toscana: “Sulle motivazioni, in questi casi, l’allenatore non deve fare nulla. La Juventus dà motivazioni già di per sé, se poi vogliamo metterci anche l’ex… Ci mancherebbe che è una partita importante”.

Sulla classifica della Fiorentina: “Brutta, c’è da stare attenti se la squadra continua a perdere. E purtroppo mi sembra di vedere la sorella povera di quella dell’anno scorso, non giochiamo bene. I giocatori del Bologna sembravano di più, mentre noi non corriamo”.