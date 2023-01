De Magistris: “Vedo un Italiano diverso rispetto all’anno scorso. Ma davvero voleva questo tipo di acquisti?”

L’ex pallanuotista e grande tifoso della Fiorentina Gianni De Magistris è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione in casa viola: “Sinceramente, anche mister Italiano mi sembra cambiato rispetto allo scorso anno. Lo vedo dismesso, la domanda che mi viene da fare è se lui volesse davvero questo tipo di acquisti. L’allenatore è scarico e si può pure mettere in discussione in situazioni come queste, ma la squadra è oggettivamente più debole dello scorso anno“.

Sul discorso attaccanti: “Barone ha negato l’arrivo di un centravanti, ma io continuo a sperare che arrivi qualcuno. Zapata? Certo che mi piacerebbe, ma non vorrei che la sua avventura fosse compromessa dagli infortuni; Nzola sarebbe una certezza. Comunque, anche qui, mi sorge una perplessità: ma Italiano voleva davvero Jovic? Perché tutti sappiamo che non è una punta…”.