De Paola: “Ho qualche dubbio sul percorso di Italiano alla Fiorentina. Lui è un costruttore di gioco, ma la squadra prende troppi gol”

A TMW Radio ha parlato il giornalista Paolo De Paola, tra le altre ex vicedirettore de La Gazzetta dello Sport e direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport. Durante il suo intervento, anche il suo pensiero sul percorso di Vincenzo Italiano alla Fiorentina, con un secondo anno tra più ombre che luci:

“Si è parlato tanto di Italiano, ma tutta questa trasformazione della Fiorentina non la vedo. Se prendi un costruttore di gioco, il primo obiettivo è non prendere gol, ma la Viola ne prende troppi. Ho qualche dubbio in merito al percorso dell’ex Spezia, così è difficile progredire”.