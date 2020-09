De Paul e il treno abbandonato dalla Fiorentina: ma un anno fa sarebbe stato la ciliegina perfetta per Montella

Ad agosto 2019 sembrava ormai cosa fatta il passaggio di Rodrigo De Paul alla Fiorentina, l’argentino era addirittura partito dalla panchina alla prima con il Milan, a giustificare le questioni di mercato. Poi un accordo mai raggiunto definitivamente, con la richiesta da 30 e l’offerta sui 25 e un piccolo gap mai colmato. La storia di De Paul è proseguita quindi a Udine con un’altra ottima stagione, in cui ha contribuito alla grande alla salvezza dei friulani. Oggi Pradè ha allontanato ancora una volta il numero 10 friulano, ritenendolo anche “fuori tattica” per quanto riguarda la Fiorentina di oggi ma che sarebbe stato una vera e propria manna per quella di Montella. Un treno ormai perso e abbandonato per un calciatore che piace a molti ma che incredibilmente nessuno sembra voler prendere davvero.

