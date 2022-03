De Roon: “Il giocatore più fastidioso che abbia mai affrontato è Saponara. Gasperini? Non conosce la sconfitta”

Il centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon ha parlato a DAZN chiamando in causa anche un giocatore della Fiorentina: “L’avversario in assoluto più fastidioso contro cui ho giocato in Italia è Riccardo Saponara. Il primo anno mi fece impazzire, avrò subito da lui almeno dieci tunnel”.

E poi sul suo allenatore Gian Piero Gasperini ha aggiunto: “Ciò che fa la differenza è la sua mentalità. Lui conosce solo la vittoria e non accetta il 95% dell’impegno, vuole il 100% sia in allenamento che in partita. Devo ringraziarlo perché mi ha fatto crescere molto”.