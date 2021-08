De Rossi: “Mourinho alla Roma può essere una bomba atomica. Curioso di vedere la Fiorentina di Italiano”

Daniele De Rossi intervistato da Sportweek si è soffermato sulla Serie A ormai ai nastri di partenza:

“Sono tutti affamati di vittorie, la Juventus come lo scorso anno, per l‘Inter che ha perso tre pezzi da novanta sarà dura ripetersi, il Milan proseguirà sul solco tracciato. L’Atalanta è la più bella storia del calcio italiano degli ultimi dieci anni, merita di vincere qualcosa. Il Napoli è l’ideale per Spalletti: può sognare. Sarri farà giocare bene la Lazio. E Mourinho può essere una bomba atomica a Roma. Poi sono curioso di vedere la Fiorentina di Italiano. Il Cagliari ha una rosa importante, il Bologna di Sinisa darà fastidio a tutti, Juric riporterà il Torino dove merita. Lo Spezia di Thiago Motta potrebbe stupire”.