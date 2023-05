De Sanctis: “Abbiamo trovato un avversario di livello ma con più attenzione l’avremmo vinta. Sousa? Non costringiamo nessuno a restare”

Ha parlato il ds della Salernitana, Morgan De Sanctis in sala stampa, al posto dell’ex Sousa:

“E’ stata preparata benissimo, con un pizzico in più di attenzione potevamo evitare alcuni dei gol subiti ma abbiamo affrontato un avversario tosto e di livello. Ma noi abbiamo ben presente il calendario che abbiamo affrontato. Nel girone d’andata abbiamo giocato i sei scontri diretti in casa, questo già aumenta le difficoltà nel girone di ritorno. In serie A non è per tutti arrivare a 10 risultati utili di fila e questo ci deve rendere orgogliosi. E’ merito di calciatori, staff, dirigenti e tifosi. Continuiamo il percorso, sapendo che il cammino è ancora complicato. Certo, vincere oggi ci avrebbe permesso di fare un grande passo in avanti. Ma siamo fiduciosi.

Rinnovo di Sousa? In tutte le situazioni noi abbiamo il coltello dalla parte del manico. Noi non costringiamo nessuno a restare controvoglia. Al di là delle questioni contrattuali c’è una programmazione da fare con un presidente ambizioso, è una persona che nel calcio vuole avere successo come accaduto nella vita imprenditoriale. Di tutto il resto parleremo a salvezza raggiunta”.