De Santis a FN: “Colpo Gonzalez, ma anche permanenze di Vlahovic e Milenkovic, bisogna rendere merito a Commisso. E’ mancata la ciliegina, ma a gennaio…”

MILANO – Al termine della sessione estiva del calciomercato, l’intermediario Lorenzo De Santis su Fiorentinanews.com, giudica le mosse fatte dalla Fiorentina e non solo: “E’ stato un mercato complicato, condizionato dalle ristrettezze economiche. La Juventus è stato un club molto indicativo in questo senso. Ci sono sei-sette squadre in Italia che sono dello stesso livello e lotteranno per il vertice. La Fiorentina proverà ad insidiarle e ad inserirsi in questo gruppetto”.

Più specificamente sui viola: “Bisogna rendere merito a questa proprietà per aver trattenuto, e non era semplice, Vlahovic, Milenkovic e aver fatto un grande investimento, prendendo Nico Gonzalez, che è il giocatore più pagato della storia viola e ha fatto vedere cose importanti nelle prime uscite. E’ mancata la ciliegina finale, ovvero quell’esterno che si aspettava Italiano. Complice anche le mancate uscite, credo che tutto sia rimandato a gennaio. Due giocatori davanti come Vlahovic e Gonzalez non ce li hanno in tanti, la speranza è che possa essere inserito un terzo nome importante in inverno per far poggiare questa squadra su una base molto competitiva“.

Su Italiano: “La Fiorentina con lui ha fatto vedere un calcio coraggioso e propositivo. A Roma è stato condannato dagli episodi. I viola giocano alti e senza paura, i primi segnali sono incoraggianti”.