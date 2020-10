De Santis a FN: “Piatek non sarebbe stato un investimento giusto a quelle cifre. Non capisco perché la Fiorentina non sia andata su Mandzukic” VIDEO

Intermediario di mercato, Lorenzo De Santis a Fiorentinanews.com ha fatto il sunto sul mercato viola, ripartendo dalla vicenda Chiesa: “La cifra totale sarà 60 milioni di euro, con un pagamento dilazionato, condizionato a step abbastanza facili da raggiungere, quindi si conclude questa telenovela anche abbastanza stucchevole. Il giocatore è riuscito nel suo intento che è sempre stato quello di andare alla Juve. Callejon non è un giocatore che ricalca le stesse caratteristiche e lo stesso passo di Chiesa ma ha qualità, dà equilibrio e sarà molto utile. Mi avrebbe sorpreso un colpo di coda sul finale in attacco perché il reparto è congestionato e Piatek non sarebbe stato l’attaccante giusto. Ha dimostrato alti e bassi, alle cifre di oggi sarebbe stato un investimento eccessivo. Martinez Quarta? Martinez è un giocatore forte, scuola River, ha dimostrato di saper giocare bene a quattro, nasce da centrocampista. L’unico neo è che non è altissimo ma ha un’ottima elevazione ed è giovane. Voto finale? Un mercato sufficiente ma non entusiasmante perché la Fiorentina era partita con l’idea di prendere un numero 9 e io mi chiedo ancora perché la società viola non sia andata su Mario Madzukic, sarebbe stato il giocatore perfetto, con un’operazione in stile Ribery“.

