De Santis: “Alvarez è un profilo di primissimo piano e la Fiorentina può avere una corsia preferenziale con il River Plate”

L’operatore di mercato Lorenzo De Santis ha commentato la vittoria della Fiorentina contro lo Spezia a Lady Radio.

Queste le sue parole: “Julian Alvarez sarebbe un profilo di primissimo piano. È un attaccante forte e giovane, bravo tecnicamente e nell’attaccare la profondità. Oggi i riflettori sono accesi su di lui, c’è una bella concorrenza ma la Fiorentina può avere una corsia preferenziale grazie ai buoni contatti con il River Plate e la presenza di Burdisso. Muovendosi in modo tempestivo, potrebbe costare una cifra tra i quindici e i diciotto milioni di euro. Il mercato argentino ha sofferto molto la crisi post-Covid: basti pensare a Thiago Almada, che è andato all’Atlanta per soli nove milioni. A gennaio, con il giusto investimento, la Fiorentina potrebbe portarselo a casa. Per le caratteristiche che ha, può anche giocare il falso nueve: non ha le caratteristiche di Vlahovic, è più piccolo e più rapido”.