De Santis: “Alzi la mano chi avrebbe pronosticato il quinto posto della Fiorentina dopo sette giornate. Vlahovic? Il procuratore sta facendo il suo gioco”

L’operatore di mercato Lorenzo De Santis è intervenuto a Lady Radio per commentare quanto accaduto in Fiorentina-Napoli.

Ecco le sue dichiarazioni: “Alzi la mano chi avrebbe pronosticato il quinto posto della Fiorentina dopo sette giornate, alla luce anche di un calendario molto difficile. La partita di ieri mi ha ricordato quella contro l’Inter, sia per le note positive che per quelle negative. Il Napoli ha fatto valere l’esperienza e il tasso tecnico: è la stessa squadra della passata stagione, a cui si è aggiunto Anguissa. Vlahovic? Dovrà trascinarsi per molto tempo questa situazione, non credo che ne sia condizionato. Mi sembra maturo e con le spalle larghe: non possiamo chiedergli sempre di togliere le castagne dal fuoco. Per quello che penso io, il giocatore non ha fretta di firmare e vuole aspettare di capire quanto potrà crescere la Fiorentina in futuro: il procuratore sta facendo il suo gioco”.