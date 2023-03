De Santis: “Burdisso non è l’unico a seguire Prestianni. 12 milioni per lui sono una cifra invitante”

Lorenzo De Santis, intermediario di mercato esperto di calcio argentino, ha parlato a Radio Sportiva del talento accostato alla Fiorentina Gianluca Prestianni: “Gli piace giocare largo a sinistra, per poi rientrare sul destro e fare una giocata che sia il tiro o l’assist. Non arriva al metro e settanta ma poco importa, perché è un ragazzo davvero molto interessante. L’ho visto sia con le giovanili sia con la prima squadra del Velez, ruba l’occhio. Credo che una clausola di 12 milioni di dollari sia giusta e invitante per uno come lui. Presto avrà anche il passaporto italiano, infatti qui in Argentina ci sono tanti uomini di mercato, Burdisso compreso”.