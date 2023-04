De Santis: “Cederei Amrabat e non Gonzalez: il marocchino raramente con la Fiorentina ha reso come col Marocco. Martinez Quarta giocatore chiave per Italiano: ecco perchè”

L’agente FIFA e procuratore fiorentino Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio soffermandosi su varie questioni sensibili di casa viola. Ecco le sue parole: “E’ importante ora riuscire ad alternare i giocatori per preservare energie ed Italiano lo ha sempre fatto bene. Il mister viola fa parte di quel gruppo di allenatori, come Thiago Motta, Zanetti, Dionisi, che stanno facendo molto bene. Tecnici che ricercano il risultato attraverso il gioco. Questo sta dando al mister viola una grande vetrina, già prima di arrivare a Firenze si era fatto notare. E’ stato bravo ad invertire la tendenza recuperando giocatori che sembravano essersi smarriti, per ragioni tecniche o fisiche. In questo momento sta trovando il favore del campo e dei risultati. Inevitabile che ora ci sia entusiasmo perchè la Fiorentina è in corsa per due coppe ed in lizza per un posto in Europa in campionato”.

Poi prosegue: “Izzo? Verrà riscattato dal Monza e sta facendo bene. Ha sempre giocato con la linea a tre nella carriera. Giocare a quattro non è la stessa cosa. Poi ci sono giocatori come Ranieri che hanno saputo ad adattarsi. Normale che adesso il mercato inizi a produrre nomi e candidature ma ancora è presto. Al di là dei parametri zero oggi mi sembra difficile poter parlare di piste calde. La Fiorentina adotta un sistema di gioco in cui uno dei due centrali spesso avanza, nel caso viola Martinez Quarta, che nasce centrocampista. In questo modo si guadagnano linee di passaggio e si sfruttano le qualità dei giocatori. Alla fisicità di Milenkovic si affianca la capacità in costruzione di Martinez Quarta e questo permette di avere sempre le giuste soluzioni”.

E ancora: “Jovic? Normale che sia lecito aspettarsi di più. Ad intermittenza ha fatto vedere che ha colpi importanti ma fino ad oggi si tratta di lampi isolati. Non ha dato continuità. Ripartendo da questo modulo sarebbe lecito chiedersi quale sarà la volontà del club: la Fiorentina potrebbe scegliere di muoversi alla ricerca di un altro attaccante centrale.

Oggi è difficile anticipare quali possano essere le decisioni in uscita della Fiorentina. La squadra viola deve cercare di ripartire dai giocatori forti. Poi logico che con la giusta proposta ed una chiara volontà del calciatore le cose possono cambiare. Gonzalez lo abbiamo visto solo in parte finora, complici i problemi fisici. La Fiorentina dovrebbe trattenerlo. Amrabat? Con le giuste condizioni si può valutare una cessione. A differenza di Gonzalez si esalta con certi moduli e meno con altri. A Firenze raramente ha raggiunto le vette di rendimento toccate col Marocco “.