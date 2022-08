De Santis: “Dodô va aspettato. Barak è l’incursore che mancava alla Fiorentina”

L’intermediario di calciomercato Lorenzo De Santis ha parlato delle mosse della Fiorentina a Radio Toscana.

“La Fiorentina si è trovata a far fronte a delle partenze, un discorso cominciato a gennaio con l’addio di Vlahovic e gli arrivi di Cabral e Ikoné. La società ha operato bene: Jovic può diventare un giocatore di livello assoluto, Mandragora è un buon surrogato per Amrabat, Barak un incursore che mancava alla Viola e che arriva da una stagione in cui ha segnato molti gol. Dodô va aspettato, mentre Gollini è sicuramente un portiere affidabile”.

Prosegue così De Santis: “Un difensore dal mercato? Se la Fiorentina passerà il turno, credo che possa arrivar a prescindere dall’eventuale cessione di un centrale oggi in rosa. Faes è sicuramente uno dei nomi più interessanti”.