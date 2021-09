De Santis: “Facevo fatica a capire come la Fiorentina potesse prendere Berardi. Chi gioca senza Vlahovic? Vi dico la mia”

L’intermediario di mercato, Lorenzo De Santis, è intervenuto a Lady Radio per parlare di Fiorentina.

Queste le sue parole: “Berardi è un giocatore molto importante, ma il carattere l’ha sempre frenato. Il Sassuolo è una bottega cara, come si è visto con Locatelli e altri giocatori in passato. Visto come si era messo il mercato viola, con la permanenza di Milenkovic e Vlahovic e l’arrivo di Gonzalez, facevo fatica a capire come la Fiorentina potesse dare al Sassuolo una cifra così importante. Pensavo di più ad un profilo come Orsolini. Sono convinto che quando mancherà Dusan, giocherà l’argentino da falso nueve: l’ha già fatto allo Stoccarda con buoni risultati. Adesso per la società viola la priorità è rappresentata dal rinnovo di Milenkovic e Vlahovic, entrambi in scadenza nel 2023”.