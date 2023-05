De Santis: “Il cartellino di Dia ha un costo tutt’altro che banale. Jovic a rischio taglio se arriva un attaccante alla Fiorentina”

Il nome di Boulaye Dia è di quelli che rimbalza con grande fragore all’interno delle cronache di mercato riguardanti la Fiorentina.

Dell’attaccante senegalese, ne ha parlato il procuratore e intermediario di mercato, Lorenzo De Santis, intervenuto su Lady Radio: “Fa gola a tante società in questo momento perché fa gol in tutte le maniere e fa assist. In una squadra come la Salernitana fa la differenza. Il prezzo del suo cartellino non è banale. Può avere un valore di mercato che si aggira intorno ai 30 milioni“.

Sulla carriera dell’attaccante: “E’ un giocatore che aveva fatto intravedere qualcosa, ma non si era mai espresso con la stessa continuità che ha fatto vedere alla Salernitana. A rischiare credo che sarebbe Jovic perché è arrivato a Firenze con una formula molto particolare e poi per l’apporto dato alla squadra”.