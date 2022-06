De Santis: “La Fiorentina segue da tempo Senesi. Il suo arrivo avrebbe dei pro e dei contro”

L’intermediario di calciomercato Lorenzo De Santis, intervenuto a Lady Radio, si è soffermato sulle mosse di casa Fiorentina.

“Senesi è un nome che la Fiorentina segue da tanto tempo, ma molto dipenderà anche dalle mosse di altri club come Inter e Roma. Il giocatore ha un profilo tale da giocare in una big nel campionato italiano: farebbe comodo a molte squadre, soprattutto a quelle che stanno cercando un centrale mancino. La Fiorentina perderebbe qualcosa in struttura fisica, ma guadagnerebbe qualcosa nell’impostazione da dietro e anche in fase offensiva, visto che qualche gol l’argentino l’ha sempre segnato”.

Continua così De Santis: “Il rapporto tra Ramadani e la Fiorentina? I procuratori influenti entrano sempre di più nel mercato delle squadre, in primis perché spesso li aiutano a liberarsi degli esuberi. Umtiti sarebbe un bel rischio, considerando le sue condizioni fisiche e le partite giocate nelle ultime stagioni. Jovic invece lo prenderei molto volentieri, a prescindere dalle caratteristiche tecniche”.