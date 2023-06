De Santis: “La Fiorentina vuole un attaccante che già conosca il calcio italiano. Amrabat? Difficile tornare alle cifre post Mondiale”

L’operatore di mercato e intermediario Lorenzo De Santis ha parlato del mercato che verrà a Lady Radio, intervenendo su alcuni nomi che stanno circolando in ottica gigliata: “A mio avviso, la società viola per l’attacco vuole prendere un giocatore che già conosce il calcio italiano, come Dia o Nzola.

Per Retegui dall’Argentina spingono per un asta internazionale, che in ogni caso non andrà oltre i 18 milioni della clausola rescissoria. Credo che la Fiorentina voglia avere il suo attaccante prima del ritiro. Su Amrabat è difficile tornare a ricevere offerte come quelle post Mondiale, ma mi stupirei se partisse per meno di 25-30 milioni. Alejo Veliz? Ho parlato con il suo avocato, all’estero sono pronti a offrire 10 milioni. Non credo la Fiorentina andrà su lui”.