De Santis: “Assenza di Gonzalez ha pesato per Scaloni, in Argentina perplessi sui sostituti dell’ala viola. Boga può essere opportunità, Orsolini discontinuo”

L’agente FIFA Lorenzo De Santis, attualmente in Argentina per lavoro, a Lady Radio ha analizzato varie tematiche viola, dalla situazione di Gonzalez al mercato. Ecco le sue parole: “La Fiorentina per quanto concerne i movimenti in entrata sugli esterni dovrà capire quali saranno i tempi di recupero per Nico Gonzalez. In Argentina si è parlato molto dell’assenza dell’ala gigliata, risorsa tattica importante mancata a Scaloni, e di come con l’Arabia Saudita sarebbe stato utile. Gonzalez sa fare tanti ruoli e ha caratteristiche che gli altri non hanno. Si è discusso sui sostituti del classe ’98 gigliato, in particolare su Almada, tecnico ma caotico e impegnato in una lega come l’MLS, ritenuta non competitiva”.

Quindi De Santis ha aggiunto: “Mercato viola? Col recupero sereno di Gonzalez la Fiorentina potrebbe anche rimanere così in avanti. Bisogna capire poi se usciranno i vari Zurkowski, Benassi, Maleh, se potrà entrare qualcuno al loro posto. Boga è forte, quello di Sassuolo era devastante in accelerazione e nell’1 contro 1. All’Atalanta per vari motivi non ha avuto spazio ma può essere opportunità alle giuste condizioni. Orsolini ha sempre avuto un rapporto altalenante col campo. Grande qualità ma discontinuo. Bajrami potrebbe tornare in auge; Sabiri è un trequartista che può stare però anche nei due davanti o esterno. Ha grandi qualità. C’è da capire come staranno i calciatori della Fiorentina fisicamente, per capire globalmente il da farsi e stilare una lista degli obiettivi”.