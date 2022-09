De Santis: “Atalanta rinforzata, duro banco di prova per la Fiorentina. Col Verona la squadra viola ha evidenziato ricchezza della rosa, Kouame stava per partire e invece…”

A Lady Radio è intervenuto Lorenzo De Santis, agente Fifa ed intermediario di mercato, per commentare le ultime vicende con protagonista la Fiorentina, con spazio anche al prossimo avversario viola, l’Atalanta: “La Dea si è rinforzata sul mercato con colpi come Ederson, Lookman, Hojlund. E’ un avversario che viene da vittorie importanti come quella con la Roma all’olimpico. Duro banco di prova per la Fiorentina, anche se la squadra viola trova conforto nelle tre vittorie dello scorso anno con la Dea”.

De Santis prosegue: “Calciatori si risparmiano per il Mondiale? Se un calciatore dovesse avvertire un fastidio, se sa di avere un evento così importante e ravvicinato potrebbe ragionare in modo diverso. Sapevamo che sarebbe stata un’annata particolare, unica. Il mercato potrà godere di 50 giorni di anticipo a campionato fermo. Le squadre con più giocatori al Mondiale hanno rischi maggiori, certamente. Giocatori via prima per richiesta delle Nazionali? Ci sono delle direttive della Fifa e nelle pieghe del regolamento delle possibilità in tal senso. Credo che la possibilità di creare problemi all’ultimo turno pre mondiale ci potrebbero essere, ma ci sono i tempi per fare in modo di trovare una soluzione che metta al sicuro le squadre”.

L’agente ha poi aggiunto: “La scelta di dare fiducia a Kouame dal primo minuto e Barak come incursore è significativa da parte di Italiano. L’ivoriano aveva praticamente le valigie in mano ma questo fa parte del calcio. La Fiorentina ha evidenziato in questo modo anche la ricchezza della rosa, potendo giocare a 2 nel mezzo ma anche a tre, affiancando Mandragora ad Amrabat. Difensori per Gennaio? E’ presto ma sappiamo che la rinuncia a Nastasic ha lasciato un vuoto. Da capire se Ranieri potrà colmarlo e come, lui che non ha mai fatto il centrale a due. C’è curiosità attorno a lui, se la Fiorentina dovesse passare il turno di Conference è probabile che torni sul mercato per poter stare tranquilla nelle rotazioni”.