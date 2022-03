De Santis: “Senesi lo prenderei subito, ma ha delle caratteristiche particolari. Dalot? Dico sì, ha ancora margini di crescita importanti”

L’intermediario di calciomercato Lorenzo De Santis ha parlato dei temi del momento in casa Fiorentina a Lady Radio.

“Barco del Boca Juniors in orbita viola? Da quello che mi risulta è solo un’idea di mercato, non c’è niente di più. Senesi del Feyenoord? E’ un giocatore che mi piace, lo prenderei subito: è forte, mancino ed elegante. Andrebbe però abbinato ad un difensore con una struttura importante, con Quarta ad esempio si porrebbe il problema della poca fisicità mentre con Igor quello del piede forte. Con Milenkovic, invece, lo vedrei molto bene. Non so cosa farà Nastasic, ma un quarto centrale serve”.

Continua così De Santis: “Dalot? Ha giocato in Italia e ha margini di crescita importanti. Nel livello internazionale non ci sono grandissimi interpreti nel ruolo, per questo lo riterrei un acquisto da fare nel caso in cui non rimanesse Odriozola“.