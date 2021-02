De Santis: “Un errore pensare di essere fuori dalla lotta per la salvezza. Ecco qual è il problema principale della Fiorentina”

L’esperto di mercato, Lorenzo De Santis, ha parlato delle vicende di casa Fiorentina a Lady Radio.

Queste le sue parole: “Al momento il problema più grande da risolvere è quello dei numeri: la Fiorentina ha il secondo peggior attacco della Serie A, solo il Parma ha segnato meno gol. Prandelli deve trovare il modo per far segnare di più la sua squadra. Sarebbe un errore pensare che i punti fatti contro Crotone e Torino abbiano tirato fuori la Fiorentina dalla lotta salvezza. Il margine di vantaggio è rassicurante, ma servono un gioco e un atteggiamento più propositivi di quelli visti nel secondo tempo contro l’Inter. L’aspetto dei rinnovi è fondamentale perché da quell’aspetto passano molti degli introiti futuri della società di Commisso. Il futuro di diversi giocatori è in bilico e la società dovrà capire al più presto su quali può contare il futuro e su quali no. La Fiorentina può ottenere forza sul mercato soltanto programmando il futuro”.