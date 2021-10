De Santis: “Vlahovic dovrà fare i conti con le valutazioni di Commisso. Non c’è solo la Fiorentina in queste situazioni”

L’operatore di mercato Lorenzo De Santis è intervenuto a Lady Radio per discutere dei temi del momento in casa Fiorentina.

Ecco le sue parole: “Asta per Vlahovic? E’ vero che decide il giocatore, ma solo se mancassero dieci mesi alla fine del contratto. Il serbo può decidere se rinnovare o meno, ma deve fare i conti con le valutazioni della società: se la Fiorentina farà delle valutazioni che non coincideranno con la sua volontà, dovrà adeguarsi. Negli ultimi anni la Serbia ha tirato fuori dei giocatori importanti, quello dei procuratori è un argomento che meriterebbe un discorso approfondito. Non c’è solo Vlahovic in questa situazione, anzi c’è chi è messo ancora peggio: basti pensare a Milan e Napoli con Kessié e Insigne”.