De Santis: “Vlahovic è imprescindibile, alla Fiorentina manca un’alternativa di livello. Il punto su Scamacca e Mayoral”

L’operatore di mercato Lorenzo De Santis ha parlato di Fiorentina a Lady Radio.

Queste le sue parole: “Rinunciare a Vlahovic per Italiano sarebbe complicato, è imprescindibile per la Fiorentina. Manca un’alternativa di livello, alla luce anche della mancata convocazione di Kokorin. Il mercato sembra lontano, ma in realtà è più vicino di quanto pare: la società deve guardarsi bene attorno e scegliere le alternative giuste. Scamacca? È uno dei profili più interessanti, al Sassuolo è titolare fino ad un certo punto perché c’è anche Raspadori. Con un giocatore del genere si può andare sul sicuro: nonostante la giovane età, ha già una certa esperienza sulle spalle. Si può acquistare per una cifra attorno ai venti milioni di euro. Un altro profilo è Borja Mayoral, sicuramente più facile da prendere rispetto a Scamacca”.