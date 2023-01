De Siervo: “DAZN ci ha assicurato che concederà a tutti gli utenti colpiti un rimborso. Questo genere di problemi non si verificherà più”

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato in merito dell’incontro avvenuto tra il Governo e DAZN dopo i nuovi, recenti, problemi:

“È stato un problema tecnico dei fornitori esterni ed è stato risolto nella tempistica comunicata, quindi il 50% delle persone impattate sono rientrate sotto i 5 minuti di disservizio, mentre la restante parte è rimasta fuori per oltre 15 minuti. Per questo, DAZN concederà a tutti gli utenti colpiti un rimborso di un quarto del canone che ciascuno paga”.

E prosegue: “È stato assicurato, non solo che questo problema non si riproporrà più, ma è stato posto in atto un intervento strutturale affinché queste eventualità possano essere risolte nel giro di secondi e non più di minuti”.